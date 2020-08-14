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Sivas'ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza

Sivas'ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymayan 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı.