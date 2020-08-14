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    Sivas'ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymayan 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 19:03
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    Sivas'ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza

     

    Sivas'ta koronavirüs tedbirlerine uymayanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

    Çalışmalar sonucunda, kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde gözlem altında tutulan hastalardan 6'sının karantina kurallarına uymadıkları belirlendi.

    Sivas ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza #1

    6 KİŞİYE 18 BİN 900 TL CEZA KESİLDİ

    Sivas Valiliği, yapılan çalışma sonrasında kurallara uymayan bu kişilere toplamda 18 bin 900 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

    Sivas ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza #2

    Sivas ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza #3

    Sivas ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza #4

    Sivas ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza #5

    Sivas ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza #6

    Sivas ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza #7

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