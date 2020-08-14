Sivas'ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza
Koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymayan 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı.
- DHA
- 14.08.2020 - 19:03
Sivas'ta koronavirüs tedbirlerine uymayanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonucunda, kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde gözlem altında tutulan hastalardan 6'sının karantina kurallarına uymadıkları belirlendi.
6 KİŞİYE 18 BİN 900 TL CEZA KESİLDİ
Sivas Valiliği, yapılan çalışma sonrasında kurallara uymayan bu kişilere toplamda 18 bin 900 TL para cezası uygulandığını açıkladı.