Sivas'ta yanan tarlalarda zarar 10 milyon lira Hasat dönemi yaklaşan ekili arazilerde çıkan yangınlar, büyük zarara yol açtı. İl genelinde 3 bin dönüme yakın arazide etkili olan yangınlarda yaklaşık 1100 ton buğday kül oldu, yaklaşık 10 milyon TL zarar oluştu.

DHA

Türkiye'nin Konya'dan sonra yüz ölçüm olarak ikinci büyük ve tarım arazisi bakımından da önemli bir yere sahip olan ili Sivas'ta, son dönemde sıcaklığa bağlı olarak yangınlar çıkıyor…

Tarla yangınları çiftçileri mağdur ederken, verdiği zarar uçuk rakamlara ulaştı.

10 milyon TL zarar var...

İl genelinde yaklaşık 3 bin dönüm arazide etkili olan yangınlarda, yaklaşık 1.100 ton buğdayın kül olduğu, mahsul zararının ise yaklaşık 10 milyon TL'yi bulduğu açıklandı.

Bölgedeki son durumu değerlendiren Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, her şeye rağmen bu yıl yağışlarla birlikte tahıl rekoltesinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Çetindağ, şöyle devam etti:

1 milyon tonun üzerinde buğday üretimi...

Hasat dönemi bu yıl dolu dolu geçti, çünkü son yılların en büyük yağışını aldık. Bunun sonucunda buğday üretiminde büyük bir rekolte oluştu. Tabii aşırı yağmurların yağmasından dolayı da biraz sıkıntılar yaşandı. Çiftçimiz arazisine ilaçlama için de giremedi. Yabancı otlarla yeteri kadar mücadele edilemediği için bundan dolayı bir sıkıntı yaşandı ama yine de bu seneki rekolte üzerine rekolte kırılıyor. Geçen sene yaklaşık 700-800 bin ton olan buğday üretimi şu anda 1 milyon tonun üzerine çıktı.

Çiftçilerin mağduriyetleri giderilecek

Bu yıl hasat döneminde tarla yangınlarının çokça yaşandığını ve çiftçilerin mağdur olduğunu söyleyen Çetindağ, şöyle devam etti: