Sivas'ta yanan tarlalarda zarar 10 milyon lira

Türkiye'nin Konya'dan sonra yüz ölçüm olarak ikinci büyük ve tarım arazisi bakımından da önemli bir yere sahip olan ili Sivas'ta, son dönemde sıcaklığa bağlı olarak yangınlar çıkıyor…
Tarla yangınları çiftçileri mağdur ederken, verdiği zarar uçuk rakamlara ulaştı.
10 milyon TL zarar var...
İl genelinde yaklaşık 3 bin dönüm arazide etkili olan yangınlarda, yaklaşık 1.100 ton buğdayın kül olduğu, mahsul zararının ise yaklaşık 10 milyon TL'yi bulduğu açıklandı.
Bölgedeki son durumu değerlendiren Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, her şeye rağmen bu yıl yağışlarla birlikte tahıl rekoltesinin yüksek olduğunu dile getirdi.
Çetindağ, şöyle devam etti:
1 milyon tonun üzerinde buğday üretimi...
Hasat dönemi bu yıl dolu dolu geçti, çünkü son yılların en büyük yağışını aldık. Bunun sonucunda buğday üretiminde büyük bir rekolte oluştu. Tabii aşırı yağmurların yağmasından dolayı da biraz sıkıntılar yaşandı. Çiftçimiz arazisine ilaçlama için de giremedi. Yabancı otlarla yeteri kadar mücadele edilemediği için bundan dolayı bir sıkıntı yaşandı ama yine de bu seneki rekolte üzerine rekolte kırılıyor. Geçen sene yaklaşık 700-800 bin ton olan buğday üretimi şu anda 1 milyon tonun üzerine çıktı.
Çiftçilerin mağduriyetleri giderilecek
Bu yıl hasat döneminde tarla yangınlarının çokça yaşandığını ve çiftçilerin mağdur olduğunu söyleyen Çetindağ, şöyle devam etti:
Aşırı sıcak ve iklimlerin değişmesi, bu yangınları beraberinde getirdi. Bu yangınlara baktığımız zaman çoğunluğu bilinmeyen nedenlerle çıkıyor. Çünkü bir cam şişe bile aşırı sıcaklar nedeniyle tarlada yangına yol açabiliyor. Yakın zamanda Kangal ilçemizde 2 bin 500 dönüme yakın buğday tarlaları yandı. Bunun yanında Sivas geneline baktığımızda yaklaşık 3 bin dönüm üzerinde ekili arazide sebebi belli olmayan yangınlar çıktı. Bu yangınların çıkması hem bizleri hem çiftçimizi hem de şehrimizi üzdü. Çünkü bu milli bir servet. Gece gündüz çalışıp tam hasat yapacağı zaman bu yangınların başlaması çiftçilerimize büyük sıkıntı yaşatıyor. Bu yangınlar nedeniyle şu anda 1.100 ton civarında bir zarar var ve bu da yaklaşık 10 milyon TL yapıyor. Sivas Valiliği ve yetkililer konuyla ilgili çalışma başlattı. Zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetleri giderilecek.