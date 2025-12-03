Abone ol: Google News

Sivas'ta yoğun sis: Araçlar görünmez hale geldi

Sivas’ta sıcaklıkların eksi 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde kent, görüş mesafesini neredeyse yok eden yoğun sis örtüsünün altında kaldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 03:32
Sivas'ta yoğun sis: Araçlar görünmez hale geldi
  • Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 2 dereceye düşünce yoğun sis etkili oldu.
  • Kent merkezinde görüş mesafesi 10 metreye kadar indi.
  • Sürücüler yoğun sis nedeniyle trafikte zorlandı.

Sivas’ta soğuk hava etkisini artırmaya devam ederken, akşam saatlerinde kent genelinde yoğun sis etkili oldu.

KENT MERKEZİNDE YOĞUN SİS ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte özellikle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi.

Sisin etkili olmasıyla sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. 

İç Haber Haberleri