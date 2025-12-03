Sivas'ta yoğun sis: Araçlar görünmez hale geldi

- Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 2 dereceye düşünce yoğun sis etkili oldu.
- Kent merkezinde görüş mesafesi 10 metreye kadar indi.
- Sürücüler yoğun sis nedeniyle trafikte zorlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sivas’ta soğuk hava etkisini artırmaya devam ederken, akşam saatlerinde kent genelinde yoğun sis etkili oldu.
KENT MERKEZİNDE YOĞUN SİS ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte özellikle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi.
Sisin etkili olmasıyla sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.