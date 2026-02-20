Cemre düşme tarihleri 2026: İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Soğuk havaların etkisini azaltmaya başladığı günlerde, baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerin düşüş takvimi merak konusu oldu.

Anadolu kültüründe sıcaklığın kademeli artışını simgeleyen cemreler, her yıl Şubat ayının ikinci yarısından itibaren sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşüyor.

İlk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte doğadaki değişim süreci başladı, gözler ikinci cemreye çevrildi.

Peki, ikinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?

Baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerin ikinci aşaması için tarih belli oldu. 2026 takvimine göre ikinci cemre, 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek.

2026 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

1. Cemre (Havaya): 19-20 Şubat 2026

2. Cemre (Suya): 26-27 Şubat 2026

3. Cemre (Toprağa): 5-6 Mart 2026