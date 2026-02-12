Söke’de sağanak sonrası dağdan akan sular şelaleyi andırdı

- Söke’de sağanak yağış sonrası dağlardan gelen sel suları karayolunda şelale görüntüsü oluşturdu.
- Sazlı ve Argavlı arasındaki yolda sürüklenen taş ve kaya parçaları nedeniyle güvenlik önlemleri alındı.
- Trafik tek şeride düşürüldü ve vatandaşlar sel riskine karşı uyarıldı.
Aydın genelinde yapılan “sarı kod” uyarısının ardından Söke’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde birçok derenin debisi yükselirken, özellikle Sazlı yolu üzerindeki dağlardan gelen yoğun su akışı dikkat çekti.
Dağ yamacından aşarak karayoluna ulaşan sel suları, adeta şelale görüntüsü oluşturdu.
YOL, TAŞ VE KAYA PARÇALARIYLA KAPLANDI
Sazlı ile Argavlı mahalleleri arasındaki yolda, sel sularıyla birlikte taş, kum ve kaya parçaları sürüklendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, olası kazaların önüne geçmek amacıyla güvenlik önlemleri aldı.
Yol kenarlarında temizlik ve taşkın önleme çalışmaları başlatılırken, Söke Karayolu geçici olarak tek şeride düşürüldü.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Zaman zaman araç kuyruklarının oluştuğu bölgede sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Ekiplerin, kapanan yolların tamamen ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.