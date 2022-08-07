Soma'daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Soma'daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Soma'da devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler durmaksızın devam ediyor. Gece görüşlü helikopterler de havadan yangını söndürmek devreye girmiş bulunuyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi’nde 19:30'da başlayan orman yangınıyla mücadele devam ediyor.

Gece görüşlü helikopterler devrede

Soma Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arozoz, 14 dozer , 12 su tankeri ile karadan ve gece görüşlü helikopterle havadan mücadele etmeye devam ediyor.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine destek verdi.





Ekiplere yardımlaşarak çalışıyor

İHA'nın haberine göre, Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde hava sıcaklığı 37 dereceyi bulurken, Kızılay Manisa Şubesi ekip ve gönüllüleri sıcak havada çalışmak zorunda olan işçilere, Kızılay maden suyu, kek ve su ikram etti.

Çalışanlar ikramlıklar için Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerine teşekkür ettiler.