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    Sporculara ücretsiz koronavirüs testi

    Yeni sezonda tüm kulüplerin koronavirüs testlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli yapılması kararından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vazgeçildiği belirtildi.
    • AA
    • 07.09.2020 - 01:31
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    Sporculara ücretsiz koronavirüs testi

    Koronavirüs salgını gölgesinde faaliyetlerin sürdüğü spor branşlarında, virüs tanısı için yapılacak testlerin maliyeti tartışılıyordu.

    HER BRANŞA YILLIK MALİYETİ 2 MİLYON LİRA

    Her kulüp için yıllık her branşta 2 milyon TL'ye yakın bir gider oluşturacağı öngörülen testlerin durumu, özellikle alt liglerde mücadele eden kulüpler için maddi anlamda büyük önem taşıyordu.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

    Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun, koronavirüs testlerinin kulüplere getireceği maddi sıkıntıyı detaylı şekilde anlatmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretsiz test talimatı verdi.

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