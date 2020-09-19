Su sümbülleri yine Asi Nehri’ni istila etti

Hatay'ın inci gerdanı olarak bilinen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleri istilasına uğradı. Nehri kaplayan su sümbülleri havadan görüntülendi.

Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri, yine su sümbülü istilasına uğradı.

Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da nehrin yüzeyini tekrar kapatmaya başladı.

Antakya'ya bağlı Güzelburç Mahallesi'nden geçen bölümde nehir suları tamamen sümbüllerle kaplandı.

CANLILARA ZARAR VERİYOR

Su sümbüllerinin son yıllarda ülkenin ve Hatay'ın başına bela olduğunu söyleyen Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker, duruşu güzel olsa da bulundukları ekosistemdeki canlılara zarar veren bir bitki türü olduğunu belirtti.

Su sümbüllerinin Güney Amerika'dan gelen istilacı bir tür olduğunu söyleyen başkan Asker, “Su sümbülleri son 8-10 yıldır ülkemizin başının belası oldu. Hatay'daki Asi Nehri’nde görülen su sümbülleri Güney Amerika'dan gelen istilacı bir bitki türüdür ve istila ettiği tatlı su kaynaklarındaki ekosistemi bozan bir türdür. Yaklaşık 8-10 yıldır Asi Nehri’nde bunları görüyoruz. Ekosistemdeki tüm canlılara zarar veren bir bitki türüdür.” dedi.

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AVRUPA’YA KADAR GİDEBİLİRLER

Su sümbüllerinin iklim değişikliklerine bağlı olarak yaşanan buzulların erimesi ve kasırgalarla Türkiye'ye kadar ulaştığına vurgu yapan başkan Asker, su sümbüllerinin buradan sonraki durağının belki de Avrupa olabileceğini söyledi.

Asker, “Yaklaşık 5 kıtada, 62 ülkede yayılım gösteren bir istilacı bitki türüdür. İklim değişikliklerine bağlı olarak su sümbülleri bulundukları yerden ılıman ve subtropikal iklimlere doğru yolculuk yapıyorlar. Biliyorsunuz buzullarının erimesi, iklim değişiklerine bağlı olarak artan kasırgalar, seller yani sert geçen iklimler onların göç etmesine sebep oluyor aslında. Eriyen buzullarda onların çok daha çabuk yayılması için su sümbüllerine yol açıyorlar. Buldukları yoldan da bizim ülkemize kadar, Asi Nehri’ne kadar geldiler. Belki de buradan sonraki yolları da Avrupa'ya kadar uzanacak.” diye konuştu.

MÜCADELE ETMEK KOLAY DEĞİL

Su sümbüllerinin 12 günlük süre içerisinde nüfuslarının 2-3 katı kadar artabilen bitki türü olduğunu belirten Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Asker, su sümbülleriyle mücadelenin kolay olmadığına da değindi.

Su sümbüllerinin yazın hızla üreyen kışın da telef olan bir bitki türü olduğunu ifade eden Asker, “Baktığınız zaman istilacı bir tür diyoruz. Çünkü istila ettikleri yerde kendi yapıları gereği onu yaymayı çalışıyorlar. Su sümbülleri güneş ışığının nehre direk olarak yansımasını engelliyor. Bu da nehirdeki oksijen miktarını azaltıyor. Bugün nehirde yaşayan canlı türlerine zarar veriyor. Canlıların zehirlenerek ölmesine neden oluyor. O yüzden su sümbülleriyle mücadele etmek kolay değil. Bir şansımız var, kış aylarında suyun durağan olduğu yerlerden kendilerine kuytu alanda bir yer buluyorlar ve orada saklanma şansları oluyor. Kışın telef oldukları için belki de kış sürecinde geriye kalan su sümbülleri toplanırsa ve Suriye'den bizim nehir sınırımıza geçişleri engellenirse her sene bu sıkıntıyı yaşamayabiliriz.” diye konuştu.

DENİZ KAPLUMBAĞALARI DA TEHLİKEDE

Su sümbüllerinin temizlenemeyerek denize ulaşması durumunda kıyıda yavrulama yapan deniz kaplumbağalarına da ciddi zararlar verebileceğine değinen Selda Asker, şöyle devam etti:

“Dünyada baktığınızda su sümbülleri, zararlarının yanı sıra dünyada yan sanayide kullanılabilen ürünler aslında. Belki de bu şekilde değerlendirilme şansı olabilir bunları. Kağıt yapımında, hasır yapımında birçok konuda bu bitkileri kullanabiliyorlar. Toplandıktan sonra belirli bir yerde toplanırsa, bir yan gelir elde etme şansı sağlayabilecek bir bitkidir. Fakat şu aşamada yapılabilecek en acil şey bunların buradan toplanmasıdır. Çünkü ilk yağmurlarla beraber bunlar Asi Nehri’nden Samandağ kıyılarına kadar taşınacaklar. Samandağ'da denize döküldükleri yerlerde deniz canlıları, yeşil kaplumbağalar ve caretta carettalara çok ciddi zararlar verebilir.”



