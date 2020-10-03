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    Süleyman Soylu: Kadın cinayetleri oranı yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranında azalma olduğunu duyurdu.
    • DHA
    • 03.10.2020 - 15:25
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    Süleyman Soylu: Kadın cinayetleri oranı yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden kadın cinayetlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

    Bakan Soylu, alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetlerinde yılbaşı itibarı ile düşüş yaşandığını belirtti.

    YÜZDE 29 AZALMA

    Soylu tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren %29 düştü. Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek. Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız."

    Paylaşımda rakamlara ilişkin bir görüntü de yer aldı.

    Süleyman Soylu: Kadın cinayetleri oranı yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü #1

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