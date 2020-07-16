Ülkemizdeki en önemli korunan alanlardan birisi olan parkta görüntülenen siyah filamingo, herkesin dikkatini çekti.

Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, kaçak kuyuların ve avcılığın önüne geçilmesi ve düzenli olarak alanın kontrol edilmesi gibi etkenler sayesinde, bugün yeniden eski ihtişamlı günlerine kavuştu.

Göçmen kuşlar ise yeniden alana akın etmeye başladı ve hatta çok nadir görünen kuş türleri bile alanda kendini göstermeye başladı.

SİYAH FİLAMİNGO GÖRÜLDÜ

Yüzlerce flamingo arasında kameralara takılan siyah flamingo alanı görmeye gelen ziyaretçilerde de adeta şaşkınlık oluşturdu.

Çok nadir olarak kameralara takılan siyah flamingo son olarak Adana Akyatan-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda gözlemlenmişti.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda siyah flamingo görüldü