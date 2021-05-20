Sultanbeyli'de pazarcılar tekme tokat birbirine girdi
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki semt pazarında, pazarcılar arasında tekme-tokatlı yer kavgası yaşandı. Olayda 6 kişi yaralandı, 14 kişi ise gözaltına alındı.
- DHA
- 20.05.2021 - 21:32
- Güncelleme : 20.05.2021 - 22:11
Saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi Eyyübi Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana gelen olayda, pazarcılar arasında yer tartışması yaşandı.
TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar tekme tokat birbirlerine girerken kavgada sopalar kullanıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
6 KİŞİ YARALANDI, 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis kavgaya karışan 14 kişiyi gözaltına aldı. Olayda 6 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Kavga anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.
Sultanbeyli'de pazarcılar tekme tokat birbirine girdi VİDEO