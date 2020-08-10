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Kaldırım taşlarının altında sıkışan yavru kedinin yardımına belediye ekipleri yetişti.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokakta oynayan çocuklar, kaldırım üzerinde duran taşların arasından kedi sesi geldiğini duyarak, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Bunun üzerine kedinin sıkıştığı yere gelen ekipler, yavru kedinin üzerinde bulunan taşları alarak sıkıştığı yerden kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkan kediye ekipler tarafından mama ve su verildi.

Yavru kedi daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Sultangazi'de taşların arasında sıkışan kedi kurtarıldı ViDEO