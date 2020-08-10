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    Sultangazi'de taşların arasında sıkışan kedi kurtarıldı

    Kaldırım taşlarının altında sıkışan yavru kedinin yardımına belediye ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 17:24
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    Sultangazi'de taşların arasında sıkışan kedi kurtarıldı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokakta oynayan çocuklar, kaldırım üzerinde duran taşların arasından kedi sesi geldiğini duyarak, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

    SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

    Bunun üzerine kedinin sıkıştığı yere gelen ekipler, yavru kedinin üzerinde bulunan taşları alarak sıkıştığı yerden kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkan kediye ekipler tarafından mama ve su verildi.

    Yavru kedi daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.

    Sultangazi'de taşların arasında sıkışan kedi kurtarıldı ViDEO

    Sultangazi de taşların arasında sıkışan kedi kurtarıldı #1

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