KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz’in Ankara’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

28 yaşındaki genç mimarın vahşice öldürülmesiyle büyük acı yaşayan ailenin Ankara’daki evine giden KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, acılı anne Beyhan Cengiz ve baba Avni Cengiz’e üzüntülerini ileterek, katilin cezasız kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Acılı anne, ziyarette Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a uzun uzun sarıldı.

Beyhan Cengiz, “Acımı odaya kilitledim. Diğer anneler benim gibi yanmasın diye ayakta duruyorum. Annelik görevim bitmedi.” dedi.

“İDAM EDİLMESİ LAZIM”

Anne Cengiz, “Düzeleceğini bilsem, imanlı olacağını bilsem affetmeye bile razıyım ama bunun idam edilmesi lazım. Düşmanım yok ama Allah düşmanıma bile böyle acı vermesin.” sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Ziyarette Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar anne Beyhan Cengiz’e bir Kur’an-ı Kerim hediye etti. Derin üzüntü içindeki anne Kur’an’ı öperek aldı ve kızının, çeyizine ilk olarak bir Kur’an-ı Kerim koyduğunu ifade etti.

Sümeyye Erdoğan’dan Başak’ın ailesine ziyaret ViDEO

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE DİNLEDİ

Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın ellerini tutan Beyhan Cengiz “Bugün kızım burada olacaktı. Şu anda senin elini tuttuğum gibi onun ellerini tutacaktım.” dedi.

Anne Beyhan Cengiz’i gözyaşları içinde dinleyen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, hukuki süreci takip ettiklerini, ailenin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

NİŞANLISI DA ZİYARETTEYDİ

Kadın ve Demokrasi Derneği’nin tam da bu amaçla kurulduğunu belirten Erdoğan Bayraktar, korkunç cinayetle ilgili olarak hukuki süreci takip ettiklerini ve davaya müdahil sıfatıyla katılarak katilin en ağır ceza ile cezalandırılması amacıyla çalışacaklarını ifade etti.

Maktul Başak Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak da taziye evindeydi.

Mızrak’a da taziye dileklerini ileten Bayraktar, saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması için, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarının tekrar altını çizdi.

“GÖRÜNTÜLER SİLİNSİN”

Cengiz ailesinin yakınları ise genç kızın saldırıya uğradığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinden kaldırılmasını isteyerek “Annesi bu görüntüleri izlerse nasıl yaşayacak? Görüntülerin tamamı internetten silinsin.” ricasında bulundu.