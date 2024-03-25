Süphan Dağı eteklerinde 4 metrelik karda yol açılıyor Adilcevaz ilçesinin Süphan Dağı eteklerindeki Kışkılı Mahallesi’nde yer yer 4 metreyi bulan karda yol açma çalışması devam ediyor.

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İHA

Mart ayı biterken yurdun doğu illerinde kar ve soğuk hava etkisini devam ettiriyor.



Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksek rakımlı yerleşim alanlarının kapanan yolları ekipler tarafından tek tek açılıyor.

4 metreyi bulan kar, temizlenmeye çalışılıyor

Süphan Dağı eteklerinde bulunan Kışkılı Mahallesi’nin kapanan yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Yolda yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığı olduğunu ifade eden Ünal Emen isimli vatandaş, "4 metrelik kar var. Kışın ortasındayız sanki. Belediye tarafından yollarımız açılıyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)