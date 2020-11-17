Suriye'de yakalanan PKK'lı terörist, 5 ABD'li tarafından eğitildiğini itiraf etti
- AA
- 17.11.2020 - 12:42
- Güncelleme : 17.11.2020 - 13:12
Terör örgütü KCK/PKK-PYD/YPG üyesi Mahmud Hamid'in, Suriye'nin El Bab şehrinin merkezinde yaşayan akrabalarının yanına gelebileceği yönünde bir bilgi alındı.
Bilgi üzerine bölgedeki güvenlik güçleri harekete geçti.
İstihbari çalışmalar sonucunda Mahmud Hamid, dün saat 06.30 sıralarında düzenlenen operasyonla, Al Vilat Mahallesi Elbüşi Camisi mevkisinde ikamet eden kız kardeşinin evinde gözaltına alındı.
ÖRGÜTE 16 YAŞINDA KATILDI
İfadesi alınan terörist, El Bab şehir merkezinde ikamet ederken 2015 yaz döneminde terör örgütü DEAŞ'ın işgali altındaki El Bab'dan ailesiyle Münbiç'e göç ettiklerini, burada terör örgütü KCK/PKK-PYD/YPG'ye katılarak Aynularab'a (Kobani) gittiğini söyledi.
5 ABD VATANDAŞINDAN SİLAHLI EĞİTİM
Terörist, ifadesinde Aynularab'daki örgütün sözde eğitim kampında yaklaşık 500 teröristle beraber, ABD vatandaşı 5 kişiden 1 ay silahlı eğitim aldıklarını belirtti.
Daha sonra Münbiç şehir merkezinde örgüt adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü itiraf etti.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Terörist, El Bab savcısının talimatıyla tutuklanarak El Bab Cezaevi'ne teslim edildi.