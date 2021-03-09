Suriyeli Şeyma’nın ayağına protez takıldı

İç savaşta sol ayağını kaybeden 12 yaşındaki Şeyma, Türkiye’de hayırseverlerin yardımı ile protez bacağa kavuştu.

Suriye'de başlayan iç savaş ile Deyrizor kentinde yaşayan Şeyma Elcellud’un ailesinin evine bomba isabet etti.

7 yıl önce isabet eden bombanın patlaması sonucu Şeyma Elcellud, şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı.

Sol dizinden aşağısı ampute olan 12 yaşındaki Şeyma Elcellud, saldırıda annesi ve kardeşleriyle birlikte 8 yakınını kaybetmesi üzerine, babası Abdusellam Elcellud ile Türkiye'ye gelerek Siirt'e sığındı.

TEDAVİSİ ÜSTLENİLDİ

Uluslararası Doktorlar Derneği, Şeyma Elcellud’un durumunun sosyal medya üzerinden duyurulması üzerine harekete geçerek, gereken tedaviyi üstlendi. Küçük kıza ihtiyacı olan kıza protez taktırıldı.

OKULA YÜRÜYEREK GİTTİ

Şeyma Elcellud, yüz yüze eğitimin yapıldığı Siirt 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi'ne kaydedildi. Protez sayesinde okula yürüyerek gitti.

Suriyeli Şeyma, yürüyerek okula gitmenin sevincini yaşıyor VİDEO



ÖĞRETMEN OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Protez bacak takıldıktan sonra okula gitme hayalinin gerçekleştiğini söyleyen Şeyma Elcellud, öğretmen olmak istediğini söyledi.

“MERDİVEN BİLE ÇIKAMIYORDUM”

Elcellud açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

"Okula gidip gelmekte zorlanıyordum. Hatta birilerinin yardımı olmadan merdivenlerden bile çıkamıyordum. Sağ olsunlar hayırseverler destek verdi ve proteze kavuştum. Kimsenin yardımı olmadan ihtiyaçlarımı görüyorum. Okula gidip gelebiliyorum, arkadaşlarımla bahçede gezebiliyorum."





"KIZIMIZIN YÜZÜ GÜLÜYOR"

Siirt 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, "Aile 2 yıl önce Türkiye'ye sığındı. Şeyma'nın durumunun sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine AID Uluslararası Doktorlar Derneği kızımıza sahip çıktı. Tedavisi yapılan Şeyma'ya protez bacak takıldı. Zaten bu en büyük hayaliydi. Çok şükür kızımızın yüzü gülüyor. Artık ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, okula gidip gelebiliyor. Onun mutluluğu bizleri de sevindirdi. Şeyma da sınıfta yerini aldı. Kızımız Türkçe öğreniyor. Çok başarılı ve azimli." diye konuştu.

Baba Abdusellam Elcellud da kızının okula yürüyerek gidip gelmesinden çok mutlu olduğunu, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.