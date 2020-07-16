Metruk bir binaya denetime giren ekipler 3 kişiye ceza keserken, olanı biteni çekirdek çitleyerek izleyen mahalle sakini dikkat çekti.

İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen onlarca metruk bina, kontrol edilerek arandı.

Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisleri, ilçede bulunan metruk binaları tek tek denetledi.

ÜSTÜNÜ ARAYIP, GBT’SİNE BAKTI

İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir metruk binayı denetlemek için içeri giren ekipler, 3 kişinin binada uyuduğunu gördü. Binayı kontrol eden ekipler, üç şahsın üst aradıktan sonra, GBT sorgusu yaptı. Bu esnada metruk bina içerisinde ne olduğunu merak eden kalabalık, bina önünde toplanmaya başladı.

Sultangazi’deki polis denetimini çekirdekle izledi İZLE

POLİS CEZAYI KESTİ

Vatandaşların bina önündeki meraklı bekleyişi devam ederken, polisler GBT sorgusundan sonra binada bulunan üç kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadığı ve maske takmadıkları için idari para cezası kesti. Metruk binaya gelmemeleri yönünde de uyarı da bulunuldu.

ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİ

Ekiplerin binadaki denetimi uzadıkça, dışarıdaki kalabalık sayısı da artmaya başladı. Kalabalığın içerisindeki bir kişinin, çekirdek çitleyerek olup biteni izlemesi ise dikkat çekti. Kalabalığın artması üzerine ekipler, sık sık uyarıda bulundu. Uyarılar üzerine meraklı vatandaşlar, metruk binanın önünden ayrıldı.

“KAÇMA POLİS GELİYOR”

Öte yandan, polisin denetim yaptığı metruk binada, geçtiğimiz perşembe günü bir vatandaşın uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir kişiyi uyardığı ve polise haber verdiği, şüphelinin metruk binadan çıkarak, uzaklaştığı öğrenildi. Şüpheliyi uyaran vatandaşın, cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde binadan çıkan kişiye "kaçma polis geliyor" dediği duyuldu.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, ilçede bulunan metruk binalara yönelik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.