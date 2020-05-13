T3 Vakfı, İBB protokolünü feshetti

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Selçuk Bayraktar, İBB'nin T3 Vakfı'na bağış yaptığı yönündeki asılsız iddialara karşı sessiz kalması nedeniyle, vakıf ve belediye arasındaki protokolün feshedildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na (T3 Vakfı) bağış ve tahsis yapıldığını iddia etmişti.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da, katıldığı tv programlarında bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve İBB'nin konu hakkında açıklama yapması gerektiğini söylemişti.

YALANLAMA GELMEDİ, PROTOKOL FESHEDİLDİ

İBB tarafından beklenen açıklama gelmeyince, vakıf ve belediye arasındaki protokol, tek taraflı feshedildi.

Konuya ilişkin açıklama, T3 Vakfı'ndan geldi.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik." ifadelerine yer verildi.

"YALAN VE İFTİRANIN YANINDA SAF TUTANLARLA.."

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek." dedi.

Bir gönüllünün dahi alın terinin heba olmayacağını belirten Bayraktar, "#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.