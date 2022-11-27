Taksiciler en az yüzde 50 zam istiyor

Eyüp Aksu, "Bekleme, açılış ve kilometre ücretlerine en az yüzde 50 zam yapılmasını İBB'den talep ediyoruz" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, toplu taşımaya binemeyenlerin taksilere yöneldiğini belirterek ücret tarifelerine zam yapılması gerektiğini belirtti.

"Biz ucuz kaldık"

Yolcu sayısına bağlı olarak konuştuğunu belirten Eyüp Aksu, "İstanbul'da taksimetre ücretleri toplu taşımaya oranla çok ucuz kaldı. İstanbul halkı yoğun saatlerde toplu ulaşımı yoğunluktan dolayı kullanamıyor. Bütün vatandaşlarımız, taksimetre ücretleri toplu taşımaya göre çok ucuz olduğu için herkes taksiyi tercih etmeye başladı. Bizim giderlerimize ise yüklü miktarda zam yapıldı, bu işi sürdürebilmemiz adına taksimetre ücretlerine zam yapılmasını talep ediyoruz. Biz toplu taşıma aracı değiliz, biz ucuz kaldık. En az yüzde 50 oranında zam talebimiz var.

"İBB'ye zam istediğini belirttik"

İstanbul'da trafik çok yoğun, bazen trafikte kilitlenip kalıyoruz. Bekleme, açılış ve kilometre ücretlerine en az yüzde 50 zam yapılmasını İBB'den talep ediyoruz. Örnek veriyorum, Şirinevler'den taksiye bindiğinizde İncirli'ye geldiğinizi düşünün toplu taşıma iki kişiden 24 lira alıyor, üç kişiden 36 lira alıyor. Biz ise taksilerde indi bin 28 lira alıyoruz. O mesafe 28 TL'yi geçmiyor. Düşünün üç kişi yolculuk yaptınız, bu yolculuğu toplu taşımayla yaparsanız 36 lira ödeyeceksiniz, taksi ile yaparsanız 28 lira ödeyeceksiniz. Taksi toplu taşımadan çok ucuz kaldı." dedi.

"Taksiye yerli yolcu binemiyor"

DHA'nın haberine göre; taksi fiyatlarının yerli yolcu için yüksek bulduğunu söyleyen taksi şoförü Volkan Çalışkan, "Fiyatlar şu an bana kalırsa taksilerde gereğinden fazla pahalı. Fiyatlar düşürülmeli, Türk yolcular binemiyor, yabancı yolcular binebiliyor. Yolcu seçen taksiciler de çok, mesafe beğenmiyorlar, gitmek istemiyorlar. Yıl sonundan sonra ocak ayında tarifeye zaten bir daha zam gelecek. Az önce bir yolcum belirli bir mesafe geldi ve 150 TL ödedi, bundan birkaç ay sonra bir dahaki sene belki de 200-250 TL'ye gelecek. Bu taksiciler için iyi bir şey değil, Türk yolcunun da bu taksiye binebilmesi lazım. Her şeyin fiyatı düşmeli, taksimetrenin de öyle. Taksiler sadece yabancılara özel olmamalı, ben ileriden yolcu alsam ve o yabancı olsa düşünmeden taksiye binebiliyor. Türk yolcu ise taksiye binerken düşünüyor." şeklinde konuştu.