17 Şubat 2017'de temeli atılan Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlanırken, minarelerde bulunan 4 şerefenin de yüzde 2'si yapıldı.

İstanbul'un sembol mekanlarından olan Taksim'de yapılan caminin çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

2017 yılının Şubat ayında yapımına başlanan Taksim Camii, Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzası ile 2 bin 482 metrekare alana inşa ediliyor.

15 Mart tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına ara verilen cami çalışmalarına, 1 Haziran itibari ile tekrar başlandı.

GENEL İŞÇİLİĞİN YARISINDAN FAZLASI BİTTİ

Çalışmaların hızla devam ettiği camide, genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı.

PENCERELER DE TAMAM

Caminin dış cephesindeki işçiliğin büyük bir kısmı bitirilirken, cami içerisindeki imalatlar ise işçiler tarafından sürdürülüyor. Taksim'e yapılan caminin pencereleri işçiler tarafından takılarak tamamlandı.





ALT KATLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Caminin otopark, sergi alanı ve konferans salonu olarak kullanılacak alt katlarındaki çalışmalar devam ediyor.

Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı VİDEO







ŞEREFELERİN YÜZDE 2'Sİ TAMAM

Öte yandan 61 metre yüksekliğindeki 2 minarede çalışmalar tamamlanıyor. Minarelerde bulunan 4 şerefenin 2'si tamamlandı. Şerefelerin tamamlanmasının ardından minarelere kurulan iskele de sökülecek.

2 BİN 500 KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

Cami açıldığında 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

YIL SONUNDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Taksim'e yapılan caminin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.



