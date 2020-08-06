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    Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı

    17 Şubat 2017'de temeli atılan Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlanırken, minarelerde bulunan 4 şerefenin de yüzde 2'si yapıldı.
    • AA
    • 06.08.2020 - 11:37
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    Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı

    İstanbul'un sembol mekanlarından olan Taksim'de yapılan caminin çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

    2017 yılının Şubat ayında yapımına başlanan Taksim Camii, Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzası ile 2 bin 482 metrekare alana inşa ediliyor.

    15 Mart tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına ara verilen cami çalışmalarına, 1 Haziran itibari ile tekrar başlandı.

    GENEL İŞÇİLİĞİN YARISINDAN FAZLASI BİTTİ

    Çalışmaların hızla devam ettiği camide, genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı.

    PENCERELER DE TAMAM

    Caminin dış cephesindeki işçiliğin büyük bir kısmı bitirilirken, cami içerisindeki imalatlar ise işçiler tarafından sürdürülüyor. Taksim'e yapılan caminin pencereleri işçiler tarafından takılarak tamamlandı.

    Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı #1

    ALT KATLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Caminin otopark, sergi alanı ve konferans salonu olarak kullanılacak alt katlarındaki çalışmalar devam ediyor.

    Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı VİDEO


    ŞEREFELERİN YÜZDE 2'Sİ TAMAM

    Öte yandan 61 metre yüksekliğindeki 2 minarede çalışmalar tamamlanıyor. Minarelerde bulunan 4 şerefenin 2'si tamamlandı. Şerefelerin tamamlanmasının ardından minarelere kurulan iskele de sökülecek.

    Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı #2

    2 BİN 500 KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

    Cami açıldığında 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

    Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı #3

    YIL SONUNDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

    Taksim'e yapılan caminin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

    Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı #4

    Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı #5

    Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı #6

    Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı #7

    Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı #8

    Taksim Camii'nin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı #9

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