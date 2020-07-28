- En Son Haber
- İç Haber
- Taksim Camii'nin şerefesi göründü
Taksim Camii'nin şerefesi göründü
Henüz yapım çalışmaları devam eden Taksim Camii'nde gerçekleştirilen çalışmalar drone ile görüntülenirken, caminin şerefesi de görüldü.
- İHA
- 28.07.2020 - 09:21
- Güncelleme : 28.07.2020 - 09:21
3 yıl önce yapımına başlanan Taksim Camii'nde çalışmalar sürdürülüyor.
17 Şubat 2017 yılında temelleri atılan cami, Şefik Birkiye ile Selim Dalaman mimarlığı imzasını taşıyor.
İNŞAATIN KABASI BİTTİ
Yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camii'nin yapımı devam ediyor. Caminin kaba inşaatı tamamlanırken, mermer ve işçilik çalışmaları sürüyor.
MİNARELER TAŞLA KAPLANACAK
Caminin dışında ise 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması için iskele kuruldu.
Taksim Camii'nin şerefesi göründü VİDEO
CAMİNİN ŞEREFESİ GÖRÜNDÜ
Çalışmalar kapsamında Taksim Camii'nin şerefesini kapatan örtü de kaldırıldı. Yıl sonu ibadete açılması beklenen caminin şerefesi drone ile havadan görüntülendi.