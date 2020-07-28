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    Taksim Camii'nin şerefesi göründü

    Henüz yapım çalışmaları devam eden Taksim Camii'nde gerçekleştirilen çalışmalar drone ile görüntülenirken, caminin şerefesi de görüldü.
    • İHA
    • 28.07.2020 - 09:21
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 09:21
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    Taksim Camii'nin şerefesi göründü

    3 yıl önce yapımına başlanan Taksim Camii'nde çalışmalar sürdürülüyor.

    17 Şubat 2017 yılında temelleri atılan cami, Şefik Birkiye ile Selim Dalaman mimarlığı imzasını taşıyor.

    İNŞAATIN KABASI BİTTİ

    Yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camii'nin yapımı devam ediyor. Caminin kaba inşaatı tamamlanırken, mermer ve işçilik çalışmaları sürüyor.

    MİNARELER TAŞLA KAPLANACAK

    Caminin dışında ise 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması için iskele kuruldu.

    Taksim Camii'nin şerefesi göründü VİDEO


    CAMİNİN ŞEREFESİ GÖRÜNDÜ

    Çalışmalar kapsamında Taksim Camii'nin şerefesini kapatan örtü de kaldırıldı. Yıl sonu ibadete açılması beklenen caminin şerefesi drone ile havadan görüntülendi.

    Taksim Camii'nin şerefesi göründü #1

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