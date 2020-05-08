Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için maske zorunluluğu

Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirdi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde ortaya çıkan kalabalık görüntülerin ardından, yeni bir karar alındı.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirilmesi kararlaştırıldı.

Kararda, koronavirüs hastalığının en temel özelliğinin fiziksel temas, damlacık yoluyla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısını hızla artırması olduğuna dikkat çekildi.

MASKE ZORUNLULUĞU, 3 METRE SOSYAL MESAFE...

Toplum sağlığı ve kamu düzeninin gözetildiği kararda, "Normalleşme süreci kapsamında ülkemizin göz bebeği konumundaki Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlenmenin artacağı ve bunun bulaş riskini artıracağından bahisle, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket etmesine karar verilmiştir." denildi.

TEDBİRLERE UYMAYANLARA YAPTIRIM KARARI

Alınan tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

"İSTİKLAL CADDESİ İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMEDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını döneminde İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunlukla ilgili, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken.

"HER FOTOĞRAF KORONAVİRÜS TABLOSUNA DESTEK VERMELİ"

Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." ifadelerini kullanmıştı.