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    Taksim Tüneli'nde motosikletinden düşen sürücü öldü

    İstanbul Taksim Tüneli'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 17.09.2020 - 05:36
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    Taksim Tüneli'nde motosikletinden düşen sürücü öldü

    İstanbul'da Mecidiyeköy istikametinden Aksaray istikametine doğru seyir halindeki 34 GV 8705 plakalı motosikletin sürücüsü 42 yaşındaki Taner Sel, Taksim Tüneli'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    REFÜJE ÇARPTI, MOTOSİKLET 100 METRE SONRA DURDU

    Motosikletten düşen Sel, orta refüje çarptı. Sel'in kullandığı motosiklet kendisinden 100 metre ileride durabildi.

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    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Taner Sel hayatını kaybetti.

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    Taksim Tüneli nde motosikletinden düşen sürücü öldü #3

    Taksim Tüneli nde motosikletinden düşen sürücü öldü #4

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