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Taksim’de genç kızların ilgi gören dansı

Taksim’de genç kızların ilgi gören dansı

Taksim Meydanı’nda dans edip video çeken YouTuber’ların eğlenceli halleri, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi ile izlendi.