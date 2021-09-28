Taksim’de genç kızların ilgi gören dansı
Taksim Meydanı’nda dans edip video çeken YouTuber’ların eğlenceli halleri, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi ile izlendi.
- İHA
- 28.09.2021 - 09:29
- Güncelleme : 28.09.2021 - 09:50
İstanbul Taksim Meydanı’nda dans edip video çeken YouTuber’lara yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.
Dans eden 5 genç kızın etrafına toplanan kalabalık, aynı zaman büyük şaşkınlık da yaşadı.
TARTIŞMA ÇIKTI
Dans eden genç kızlar, etrafındaki kalabalık tarafından anbean kameraya alındı.
Video çekimi sırasında kadraja giren bir vatandaş ile videoyu çeken görevli arasında ise tartışma çıktı.
Taksim’de genç kızların ilgi gören dansı ViDEO