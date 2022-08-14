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    Taksim'de ikinci kez dilenirken yakalanan kadın basın mensubunu tehdit etti

    İki çocuğuyla birlikte dilenen kadın zabıta ekiplerine yakalandı. Yaptıklarını inkar eden kadın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Seni bir daha burada görmeyeceğim" diyerek tehdit etti.
    • 14.08.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 10:12
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    Taksim'de ikinci kez dilenirken yakalanan kadın basın mensubunu tehdit etti

    Zabıta ekipleri dilenci sorununu ortadan kaldırmak için denetimlerini sürdürüyor.

    Çeşitli dilenme bahaneleriyle dikkat çeken bir dilenci olayı da İstanbul Taksim'de yaşandı.

    Beyoğlu zabıta ekipleri, ilçede genel denetim sırasında dilencileri fark etti.

    İki çocuğuyla dilenirken yakalandı

    Bölgede geçtiğimiz ay 2 çocuğuyla kağıt toplama işi yapıyormuş gibi dolaşarak dilenen yabancı uyuklu kadın, ekiplerin tarafından yakalanarak 277 TL para cezası kesilmişti.

    Aynı kadın dilenci, zabıta ekiplerine tekrar dilenirken yakalandı.

    Taksim de ikinci kez dilenirken yakalanan kadın basın mensubunu tehdit etti #1

    Zabıta ekipleri uyardı

    Görevli kadına, “Çocuklara para versinler diye yapıyorsun. Birkaç defa sana denk geldim. Takip ettim” dedi.

    Taksim'de ikinci kez dilenirken yakalanan kadın basın mensubunu tehdit etti VİDEO

    Taksim de ikinci kez dilenirken yakalanan kadın basın mensubunu tehdit etti #2

    Basun mensuplarını tehdit etti

    Kadın ise yaptıklarını inkar etti. İlk yakalandığında kendisini görüntüleyen basın mensubunu "Seni bir daha burada görmeyeceğim" diyerek tehdit eden kadın, zabıta merkezine götürülmek için arabaya bindirildiği esnada basın mensuplarına hakaret etti.

    277 TL para cezası kesildi

    Dilencilik yapan kadına yeniden 277 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

    Taksim de ikinci kez dilenirken yakalanan kadın basın mensubunu tehdit etti #3

    Taksim de ikinci kez dilenirken yakalanan kadın basın mensubunu tehdit etti #4

    Taksim de ikinci kez dilenirken yakalanan kadın basın mensubunu tehdit etti #5


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