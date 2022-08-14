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Taksim'de ikinci kez dilenirken yakalanan kadın basın mensubunu tehdit etti

Taksim'de ikinci kez dilenirken yakalanan kadın basın mensubunu tehdit etti

İki çocuğuyla birlikte dilenen kadın zabıta ekiplerine yakalandı. Yaptıklarını inkar eden kadın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Seni bir daha burada görmeyeceğim" diyerek tehdit etti.