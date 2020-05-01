1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, meydana çıkan yollar polis barikatları ile kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen Taksim Meydanı'na izinsiz bir şekilde çıkacaklara karşı önlem alarak hazırlıklarını tamamladı.

Dün görevlilerce meydanın çevresine bırakılan polis barikatları, gündüz saatlerinden itibaren görevlilerce meydana çıkan yollara dizildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Meydana çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatılırken, sadece resmi araçların ve ambulansların geçişine izin verildiği belirtildi.

Meydanın etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, TOMA ile özel harekat polislerine ait araçlarında meydanda hazır bekletildiği görüldü.

Giriş çıkışları kapatılan Taksim’de güvenlik önlemleri ViDEO