Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Hobi bahçesi sorununu Meclis'te çözeceğiz

Tarım arazisi statüsündeki hobi bahçelerinin amaç dışı kullanılmasına engel olunabileceğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sorunun Meclis'te çözüleceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Pakdemirli pandemi sürecinde, sağlık ve gıda-tarım sektörünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sorunların kolayca atlatıldığını belirtti.

HOBİ BAHÇELERİ MECLİS'TE TARTIŞILAŞACAK

Belediyeler tarafından halka tahsis edilerek kullanım amacı dışında kullanılan hobi bahçelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Pakdemirli, "Belediyelerimiz bizimle iş birliği yapmak istiyorlarsa, bilhassa hobi bahçesi adı altında tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına engel olabilirler. Kanundaki boşluklar istismar edilerek ortaya çıkarılan bu hobi bahçesi sorununu, en kısa zamanda Meclis’te çözmüş olacağız." dedi.

Pakdemirli: Hobi bahçesi sorununu Meclis'te çözeceğiz VİDEO



"MARKALAŞMAYA BELEDİYELERİMİZİN SAHİP ÇIKMASI GEREK"

Artık satılan ürünün sadece ambalajının değil, onun hikâyesinin ve markasının insanların tercihlerini etkilediğini belirten Pakdemirli, “İşte tam da burada, belediyelerimize çok büyük işler düşüyor. Bilhassa yereldeki bütün tarım, gıda ve orman ürünlerinin markalaşmasını sağlamak, hikâyelerinin yazılmasına yardımcı olmak, üreticimize rehberlik etmek, çiftçimize yardımcı olmak, belediyelerimizin sahip çıkması gereken önemli konulardır. Bu manada sizler, üreticimizi destekleyip yönlendirdikçe, biz de Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz, bunun da sözünü buradan vermiş olayım.” diye konuştu.

Birçok belediye sınırları içerisinde kırsal alanların önemli yer tuttuğunu söyleyen Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

“Kırsal alanlarda; üretim, katma değeri artıran faaliyetler ve istihdam öne çıkıyor. Bakanlık olarak; “Kırsal alanda refahı yükseltmek, kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak ve kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek” hedefiyle 81 ilimizde yoğun şekilde çalışıyoruz. Kırsaldaki yatırımlara önemli destek sağlıyor, kadınlarımıza, gençlerimize yeni iş imkânları oluşturmaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar genç çiftçi ve ORKÖY projeleri dâhil olmak üzere yaklaşık 316 bin projeye, 12,2 Milyar Lira hibe desteği sağladık. Bu destekler sayesinde, kırsalda yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yapıldı, doğrudan 230 bin yeni istihdam oluşturuldu. Ekonomik yatırımları 2025'e kadar uzattık. TKDK- IPARD kırsal kalkınma destekleri devam ediyor.”

"GELECEĞİN TARIMI, TARIMIN GELECEĞİ"

Belediyeler Çiftçilerimizin Projelerden Haberdar Olmasına Yardımcı Olmalı

Dijital Tarım Pazarı, yani DİTAP'la kırsaldaki üreticileri ve tüketicileri bir araya getirdiklerini, ayrıca tarımsal üretim ve girişimcilik konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla “Geleceğin Tarımı, Tarımın Geleceği” platformunu hayata geçirdiklerini belirten Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu platform ile de, tarımdaki potansiyeli ve yeni fırsatları, sektöre yatırım yapmak isteyen ve ilgisi olan girişimcilere aktarıyoruz. Bu minvalde belediyelerimizi de bu platforma destek vermeye, girişimcileri bu platforma yönlendirmeye davet ediyorum. Bu kapsamda girişimcilerimiz için fizibilite raporları ve yatırım rehberleri hazırladık. Sizlerden isteğimiz, Müdürlüklerimizle iletişim halinde olmanız ve çiftçimizi, yetiştiricimizi bu projelerden daha çok haberdar etmeniz. Onlara vizyon çizmeniz, ufuk açmanız, yardımcı olmanız.”

45 MİLYON KİŞİYE SU TEMİNİ

Diğer bir konularının da; hayatın ana kaynağı olan su konusu olduğuna vurgu yapan Bakan Pakdemirli, “Su, bu yüzyılın stratejik mücadele alanlarından birisi. Son 18 yılda, tam 585 adet baraj inşa ettik. Bu oran, Cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır. DSİ, bütün şehirlerin içme ve kullanma suyu yatırımlarını belediyelerle protokol yaparak yatırım programına alınması kaydıyla yapabilir hale geldi. Ülkemizde şu anda DSİ eliyle bitirilen 340'a yakın içme suyu tesisi hizmet vermekte. Bu tesislerle 45 milyon kişiye, 4,5 milyar metreküp içme kullanma suyu temin edilmektedir. İnşallah 2023 yılına kadar bu rakamın, toplam 5 milyar metreküp'e ulaşmasını hedefliyoruz. Yine 2040 ve 2071 yılına kadar su sıkıntısı yaşanmaması için, güvenilir su kaynaklarını 81 ilimize ulaştırmak için, çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Ayrıca inşa ettiğimiz atıksu tesisleri ile de, günlük 236 bin m atık suyun arıtılarak, tarımsal sulamada kullanılmasını sağlıyoruz. Bu konudaki hedefimiz de; 2023 yılında, günlük 750 bin m atık suyu kullanılabilir hale getirmek.” ifadelerini kullandı.

Hayvancılığa Bakanlık olarak gerekli desteği sağladıklarını ifade eden Pakdemirli “Bu kapsamda son iki yılda; hayvancılık desteklerini yüzde 78 artışla, 6,6 Milyar Liraya çıkardık. Yine son iki yılda; büyükbaş hayvan varlığını yüzde 8 artırarak 18,6 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığını ise yüzde 20 artırarak, 55,1 milyon başa çıkardık.

Süt üretimiz yüzde 4 artışla 23 milyon tona, kırmızı et üretimimiz ise yüzde 7 artışla, 1,2 milyon tona ulaştı. Su ürünleri üretimimiz \%33 gibi rekor bir artışla, 837 bin tona ulaştı. Su ürünleri ihracatında 2023 hedefi olan 1 Milyar Doları, tam 4 yıl önce 2019'da yakaladık.” açıklamasını yaptı.

"DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Ormanların ülkemizin stratejik bir meselesi olduğunu belirten Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

“Hizmete açtığımız 1.556 adet mesire yeri ve şehir ormanımız bulunmakta. Bakanlığımıza ait pek çok mesire yeri; il, ilçe ve belde belediye başkanlıklarımızca işletilmektedir. Tabi mevcut orman varlığımızı artırmak için, güçlü orman teşkilatımızla birlikte gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Geçen yıl, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında, 11 Milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflemiştik. Hamdolsun, başta vatandaşlarımız olmak üzere, kurum, kuruluş ve belediyelerimizin de katkılarıyla hedefimizi aşarak, 13,8 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnşallah bu yıl da, 11 Kasım günü sizlerin de katkılarıyla, vatandaşlarımızla birlikte, pandemi şartlarına riayet ederek, bini aşkın lokasyonda fidanlarımızı hep birlikte toprakla buluşturacağız. İnanıyorum ki inşallah, daha yeşil bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz”

"BELEDİYELERİN ÇABASI, TAKDİRİN ÜSTÜNDE"

Gıda denetimleri konusuna da değinen Bakan Pakdemirli, “Tarladan çatala, üretimden tüketime gıda zincirindeki her aşamadan sorumluyuz. Bu doğrultuda; belediyelerimizle ortak bir çalışma alanımız var ki, o da gıda denetimleri. Gıda denetim sayısını; Bakanlık olarak yüzde 8 artırarak, yıllık 1,2 Milyonun üzerine çıkardık. 2012 yılından bu yana; 26 defa, 1609 firmada, 3605 farklı parti ürünü kamuoyuna duyurduk.

2020 yılında gıdalarda taklit ve tağşiş yapan firmaları 5 kez ifşa ettik. Yapmış olduğumuz ifşalarla hem üreticimizde, hem de tüketicimizde farkındalık oluşturuyoruz. Bu anlamda belediyelerimizin çabası her türlü takdirin üzerinde. Bundan sonra da, vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara karşı, sizlerden daha güçlü destek bekliyoruz.” diye konuştu.