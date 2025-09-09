Tarla davası olanlar dikkat: 58 yıllık tapu düğümü bakın nasıl çözüldü

Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı ''davacı'' filmi gerçek oldu.

Kırşehir’in Akpınar ilçesi Kırdök köyünde yaşayan çiftçi B.G., uzun yıllardır ekip biçtiği 68 dönümlük tarlanın kendisine ait olduğunu belgelemek ve tapu kaydını oluşturmak için 1967’de dava açtı.

Yargılama sürecinde yapılan keşifler, çevredeki tapu sahipleriyle görüşmeler ve arşiv incelemeleri, söz konusu arazinin M.N.’nin beş mirasçısına ait olduğunu ortaya koydu.

İlk tespitlerde 24 hisseden oluşan arazinin sekiz hissesinin tek bir kişiye, kalan hisselerin ise dört kişiye ait göründüğü; hissedarlardan birinin dört hissesini üçüncü bir kişiye devrettiği belirlendi.

DAVA DÜĞÜM OLDU

Yıllara yayılan davada taraflardan 38 kişinin vefat etmesi, bazı mirasçılara ulaşılamaması, davaya katılım eksiklikleri ve evrak noksanlıkları nedeniyle duruşmalar defalarca ertelendi; verilen bazı kararlar da üst mahkemelerce bozuldu.

Süreç içinde 156 mirasçı dosyaya müdahil olurken, 40’tan fazla hakim farklı aşamalarda duruşmalara katıldı.

SONUNDA ÇÖZÜLDÜ

Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü “Sıfır Kadastro Dosyası Projesi” kapsamında dosya yeniden ele alındı.

Tüm mirasçılara ulaşıldı, eksik evraklar tamamlandı ve tarafların beyanları yeniden alındı.

28 Temmuz’da görülen son duruşmada Kırşehir Kadastro Mahkemesi, Kırdökmerdan’daki 68 dönümlük tarla vasfındaki arazinin tamamını sekiz paya ayırarak; iki payın bir kişiye, üç payın bir kişiye ve birer payın da diğer üç kişiye verilmesine, böylece mülkiyetin M.N.’nin beş mirasçısı adına tapu siciline tesciline karar verdi.

Kararla birlikte, 1967’de açılan kadastro davası kesin bir sonuca bağlandı ve 68 dönümlük arazinin mülkiyet ihtilafı çözüme kavuştu.

