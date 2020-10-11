Tatilciler Konyaaltı Plajı'na akın etti

Tatilciler Konyaaltı Plajı'na akın etti

Hafif rüzgara rağmen sıcak hava nedeniyle hafta sonu Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandı.

'Turizmin başkenti' olarak nitelenen Antalya'da, öğle saatlerinde hava 26, deniz suyu ise 27 derece ölçüldü.

Sıcak hava nedeniyle yerli ve yabancı tatilciler Konyaaltı Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.

SICAK BUNALTTI

Sıcaktan bunalanlar denize girdi, bazı tatilciler ise şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti.

BİSİKLETE BİNİP, GÖLGELİK ALANLARDA DİNLENDİLER

Sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra, bazı tatilciler aileleriyle gölgelik alanlarda günü geçirdi.