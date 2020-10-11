Tatilciler Konyaaltı Plajı'na akın etti
Hafif rüzgara rağmen sıcak hava nedeniyle hafta sonu Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandı.
- DHA
- 11.10.2020 - 13:10
'Turizmin başkenti' olarak nitelenen Antalya'da, öğle saatlerinde hava 26, deniz suyu ise 27 derece ölçüldü.
Sıcak hava nedeniyle yerli ve yabancı tatilciler Konyaaltı Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.
SICAK BUNALTTI
Sıcaktan bunalanlar denize girdi, bazı tatilciler ise şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti.
BİSİKLETE BİNİP, GÖLGELİK ALANLARDA DİNLENDİLER
Sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra, bazı tatilciler aileleriyle gölgelik alanlarda günü geçirdi.