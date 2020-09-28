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TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan, Türkiye için gönül coğrafyasıdır

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan, Türkiye için gönül coğrafyasıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın, Türkiye için sadece dost bir ülke değil gönül coğrafyası olduğunu söyledi.