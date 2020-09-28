TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan, Türkiye için gönül coğrafyasıdır
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın, Türkiye için sadece dost bir ülke değil gönül coğrafyası olduğunu söyledi.
- AA
- 28.09.2020 - 14:19
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu’nun açılış konuşmasını yaptı.
"TÜRKİYE HER ZAMAN AZERBAYCAN'IN YANINDADIR"
Konuşmasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına da değinen Şentop, "Bütün dünyanın, bilhassa Ermenistan'ın devlet terörüne ortak olanların bilmesi gereken şudur; Azerbaycan, Türkiye için dost bir ülke, sadece yakın coğrafya değildir. Aynı zamanda gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır.
Türkiye her zaman maddi, manevi bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanındadır. Bir an tereddüt göstermeden her zaman yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.