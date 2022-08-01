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    TBMM Başkanı Şentop: Siyasette tehdit, hile olmaz

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, kendisine yönelik sözlerine cevap verdi.
    • 01.08.2022 - 22:28
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    TBMM Başkanı Şentop: Siyasette tehdit, hile olmaz

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "kendisinin meselelere AK Parti gözlüğüyle baktığına" yönelik sözlerinin sorulması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

    "Siyaseten hoş bir üslup değil"

    TBMM Başkanı olarak yeter sayıda imza üzerine, İçtüzük gereği Meclisi toplantıya çağırma görevini yerine getirdiğini belirten Şentop, "Sayın Altay'ın serzenişlerine cevap vermek istemem. Bununla birlikte TBMM çatısı altındaki bir başka siyasi partiyi 'tehditlere açık' ilan etmek, siyaseten hoş bir üslup değil." diye konuştu.

    "Siyasette tehdit, hile olmaz; gizli saklı iş de olmaz"

    AA'nın haberine göre, başka bir parti adına sözcülük yapmaya kalkışılmasının da şık olmadığını söyleyen Şentop, "Siyasette tehdit, hile olmaz; gizli saklı iş de olmaz. Her şey milletimizin gözü önünde ve hukuk kurallarına göre işler. Öyle de olmuştur." ifadesini kullandı.

    TBMM Başkanı Şentop: Siyasette tehdit, hile olmaz #1


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