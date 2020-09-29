TBMM Başkanı Şentop'un idam cezası yorumu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, idam cezasının taammüden adam öldürme ve cinsel suçlara karşı uygulanabileceğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şentop'a, idam cezasının yeniden uygulanmasıyla ilgili yaşanan tartışmalar hatırlatılarak, kendisinin konu hakkındaki düşünceleri soruldu.

"BELLİ SUÇLARDA UYGULANABİLİR"

Şentop, taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatinde olduğunu söyleyerek, “Anayasa değişikliği gerekir. Çünkü daha önce var olan ölüm cezasını biz Anayasa’dan kaldırmışız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde iki protokol var. Birisi önce barış zamanlarında ikincisi de genel olarak ölüm cezasını yasaklayan iki maddesi var. Biz bunlara imza koymuşuz. Bu konuda alınacak bir kararın hem iç hem uluslararası hukuk anlamında adımlar gerekiyor. Bu konuda bu şekilde bir konsensusun oluşması halinde bir adım atılabilir. Ceza Kanunu’na hüküm eklenerek halledebilecek bir mesele değil.” ifadelerini kullandı.

Şentop, hükümet sistemi konusunda da açıklamalar yaptı.

"2023'E KADAR DÜZENLEMELER YAPILMALI"

TBMM Başkanı, "Türkiye, bir hükümet sistemi değişikliği gerçekleştirdi. Bunun gereği olan bazı alt düzenlemelerin yapılması gerekir. Siyasi partiler, seçim kanunları, içtüzük değişiklikleri, hatta yeni içtüzük tartışılmalıdır. Bu dönemde, özellikle 2023'e kadar bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.



