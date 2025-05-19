Tekirdağ-İstanbul karayolunda tatil dönüşü yoğunluğu
İHA

19 Mayıs tatilinin hafta sonu ile birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul’a dönen tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu.

Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte özellikle Çorlu Yenice Kavşağı ve Gümüşyaka-Kınalı mevkisinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüler, yer yer dur-kalk yaparak trafikte ilerlemek zorunda kaldı.

Yoğunluğun artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, kavşak ve ana arterlerde trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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