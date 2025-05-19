Tekirdağ-İstanbul karayolunda tatil dönüşü yoğunluğu

İHA
19 Mayıs tatilinin hafta sonu ile birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul’a dönen tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu.
Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte özellikle Çorlu Yenice Kavşağı ve Gümüşyaka-Kınalı mevkisinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüler, yer yer dur-kalk yaparak trafikte ilerlemek zorunda kaldı.
Yoğunluğun artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, kavşak ve ana arterlerde trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış