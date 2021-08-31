Tekirdağ'da 9 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da iki ticari takside, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüleri gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Müdürlüğü ekipleri, E.Y ve T.K. yönetimindeki iki ticari taksiyi Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

9 GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

Araçlarda yapılan kontrolde yasadışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen Bangladeş uyruklu 9 göçmen, gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücüleri E.Y ve T.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.





