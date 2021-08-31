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    Tekirdağ'da 9 kaçak göçmen yakalandı

    Tekirdağ'da iki ticari takside, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüleri gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.08.2021 - 19:35
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    Tekirdağ'da 9 kaçak göçmen yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Müdürlüğü ekipleri, E.Y ve T.K. yönetimindeki iki ticari taksiyi Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

    9 GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

    Araçlarda yapılan kontrolde yasadışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen Bangladeş uyruklu 9 göçmen, gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücüleri E.Y ve T.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ da 9 kaçak göçmen yakalandı #1

    Tekirdağ da 9 kaçak göçmen yakalandı #2

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