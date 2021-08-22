Tekirdağ’da bin polisle huzur uygulaması
- İHA
- 22.08.2021 - 21:43
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bin polis ile ilçe merkezi dahil 11 ilçede uygulama gerçekleştirdi.
ARAÇLAR VE ŞAHISLAR TEK TEK SORGULANDI
2 etaplı gerçekleştirilen uygulamada yollar denetim altına alındı. Yol denetimlerinde araçlar ve şahıslar tek tek sorgulandı.
Toplamda 7 bin 205 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs ve 17 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. Araç kontrollerinde ise bin 519 araç kontrol edildi. Kontrollerde 4 araç trafikten men edildi.
MEKANLAR DENETLENDİ
Uygulamanın ikinci etabında ise polis ekipleri mekanları denetlendi. 7 mekana kons çalıştırmaktan işlem yapılırken, 27 mekana çeşitli konulardan idari işlem yapıldı. Ayrıca 2 mekana daha kumar oynatmaktan işlem yapıldı.
Polis ekiplerinin aralıksız devam eden denetimlerinde 9 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tam otomatik av tüfeği ele geçirildi.
43 KİŞİYE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Son olarak 43 şahsa adli/idari işlem yapılmak üzere soruşturma başlatıldı.
Yol uygulamalarına takılıp karantina şüphesi bulunan Harun Yıldırım ise karantinasının bittiğini düşündüğü için dışarı çıktığını söyledi.