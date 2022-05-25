Tekirdağ'da bir kişi, telefonunu vermediği gaspçılar tarafından darbedildi
Tekirdağ'da boş arazide gaspçılar tarafından önü kesilen genç adam telefonunu vermediği için öldüresiye dövüldü.
- 25.05.2022 - 18:51
Dün gece saatlerinde Çorlu’nun Havuzlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, boş arazide yürüyen M.B. (28) isimli kişi, arkasından gelen tanımadığı 3-4 kişi tarafından durduruldu.
Telefonunu vermeyince öldüresiye dövdüler
Telefonu gasp edilmek istenen M.B. şahıslara karşı koyunca saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla başına darbe alan genç yaralandı. Saldırgan şahıslar da olay yerinden kaçtı.
İHA'nın haberine göre, yaralanan M.B. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.