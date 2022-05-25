Tekirdağ'da bir kişi, telefonunu vermediği gaspçılar tarafından darbedildi

Tekirdağ'da bir kişi, telefonunu vermediği gaspçılar tarafından darbedildi

Tekirdağ'da boş arazide gaspçılar tarafından önü kesilen genç adam telefonunu vermediği için öldüresiye dövüldü.

Dün gece saatlerinde Çorlu’nun Havuzlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, boş arazide yürüyen M.B. (28) isimli kişi, arkasından gelen tanımadığı 3-4 kişi tarafından durduruldu.

Telefonunu vermeyince öldüresiye dövdüler

Telefonu gasp edilmek istenen M.B. şahıslara karşı koyunca saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla başına darbe alan genç yaralandı. Saldırgan şahıslar da olay yerinden kaçtı.

İHA'nın haberine göre, yaralanan M.B. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.





