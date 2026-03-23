Tekirdağ'da duygulandıran görüntü: Yerde gördüğü bayrağı öpüp yerine astı

Tekirdağ'da yürekleri ısıtan görüntü...

Kapaklı ilçesinde bir vatandaşın bayrak sevgisi, duygu dolu anlar yaşattı.

BAYRAĞI FARK ETTİ

Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Bahattin Göktaş, evinin önünde yere düşmüş halde bulunan Türk bayrağını fark etti.

Bayrağı yerden alan Göktaş, gerekli temizliği yaptıktan sonra özenle yerine astı.

ÖPÜP DEVAM ETTİ

Bayrağı öperek yerine asması ise çevredeki vatandaşlar tarafından duyguyla karşılandı.

Göktaş'ın bu hassas ve anlamlı davranışı, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.