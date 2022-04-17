Tekirdağ'da Kamara Deresi kırmızı renge döndü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamara Deresi renk değiştirdi. Yetkililer rengi kırmızıya dönen derede inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden denize dökülen Kamara Deresi yer yer kırmızı tonlarda akmaya başladı.

Derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler dereden numune aldı

İhbar üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulundu. Ekipler dereden incelenmek üzere numune aldı.

AA'nın haberine göre, Marmaraereğlisi Çevre Gönülleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin zaman zaman renk değiştirip aktığını ifade etti.





"İnsan sağlığı ve deniz canlıları için tehlike oluşturuyor"

Aksun, "Yukarıda sanayiden gelen atıklar burada denize boşalıyor. Burada insanlar yaşıyor ve denize giriyor. İnsan sağlığı ve denizdeki canlılar için tehlike oluşturuyor. Bölgedeki sanayi tesislerinin denetlenmesini talep ediyoruz. Bu sanayilere ivedilikle işlemlerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.



