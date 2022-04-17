Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
595.017
-0.40%
BTXN Coin
31.24
0.64%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Tekirdağ'da Kamara Deresi kırmızı renge döndü

    Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamara Deresi renk değiştirdi. Yetkililer rengi kırmızıya dönen derede inceleme başlattı.
    • 17.04.2022 - 04:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da Kamara Deresi kırmızı renge döndü

    Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden denize dökülen Kamara Deresi yer yer kırmızı tonlarda akmaya başladı.

    Derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

    Ekipler dereden numune aldı

    İhbar üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulundu. Ekipler dereden incelenmek üzere numune aldı.

    AA'nın haberine göre, Marmaraereğlisi Çevre Gönülleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin zaman zaman renk değiştirip aktığını ifade etti.

    Tekirdağ da Kamara Deresi kırmızı renge döndü #1

    "İnsan sağlığı ve deniz canlıları için tehlike oluşturuyor"

    Aksun, "Yukarıda sanayiden gelen atıklar burada denize boşalıyor. Burada insanlar yaşıyor ve denize giriyor. İnsan sağlığı ve denizdeki canlılar için tehlike oluşturuyor. Bölgedeki sanayi tesislerinin denetlenmesini talep ediyoruz. Bu sanayilere ivedilikle işlemlerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

    Tekirdağ da Kamara Deresi kırmızı renge döndü #2

    Tekirdağ da Kamara Deresi kırmızı renge döndü #3

    Tekirdağ da Kamara Deresi kırmızı renge döndü #4


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    'Suriye'yi ve Irak'ı ABD ve Avrupa'nın elinden kurtaracağız'
    Politika

    'Suriye'yi ve Irak'ı ABD ve Avrupa'nın elinden kurtaracağız'

    Fenerbahçe'de Mesut Özil zirvesi
    Futbol

    Fenerbahçe'de Mesut Özil zirvesi

    Görüş Bildir