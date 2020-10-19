Tekirdağ'da kamyonla işçi servisi çarpıştı: 1 ölü 14 yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla işçi servisinin çarpıştıuğı kazada 1 kişihayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
- AA
- 19.10.2020 - 04:20
- Güncelleme : 19.10.2020 - 04:20
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Durdu Ş'nin kullandığı 59 ZP 823 plakalı hafriyat yüklü kamyonla Bilgi Doğrular yönetimindeki 34 AAP 786 plakalı işçi servis minibüsü Misinli Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETİ
Çarpışma sonucu devrilen minibüste bulunan işçilerden Seyhan Can hayatını kaybetti.
14 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 13 işçi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Can'ın cenazesi incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.