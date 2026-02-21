Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine geçit yok.

Bu kapsamda gerçekleştirilen 'uyuşturucu ile mücadele çalışmaları' da aralıksız sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA 9 ADRESE OPERASYON

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri il genelinde sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda 610 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 28 fişek ele geçirildi.

7 KİŞİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ KAMERADA

Öte yandan, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

Görüntülerde, zanlıların uyuşturucu madde alışverişi yaptığı anların saniye saniye kaydedildiği görüldü.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin aralıksız süreceğini bildirdi.