Tekirdağlı vatandaştan Cumhurbaşkanı'na kartonlu mesaj

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, evinin kapısına astığı kartonda yazılı mesajda, kendi üslubuyla 65 yaş üzerine 'mola' verilmesini isterken yazdıklarıyla gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü yaşlılara ve 20 yaş altı gençlere 4 saatlik dışarı çıkma izni geldiğini duyurmuştu.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞTAN, ERDOĞAN'A KARTONDA MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalrından önce, Tekirdağ'da 65 yaş üstü bir vatandaşın Erdoğan'a yazdığı mesaj gülümsetti.

Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yoldan geçen vatandaşlar, bir evin kapısına asılan kartona yazılmış bir mesajı okumaya çalıştı.

69 yaşındaki ev sahibinin hazırladığı öne sürülen yazıda, 65 yaş üstüne verilen sokağa çıkma yasağı için mola verilmesi isteğinde bulunduğu ifade edildi.

Biz de elimizden geldiğince temize çekmeye çalıştık.

"44 GÜNDÜR EVDEYİZ, MOLAYA İHTİYACIMIZ YOK MU?"

"Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Yaş 69, yasak ettiniz. Bugün 4 Mayıs Pazartesi, 43 gün bitti. 44 gündür evdeyim. Emekli maaşı 18 Nisan'daydı. Naisan ayı maaşım ve Bağkur ikramiyesi henüz ödenmedi. (16 Nisan ve 17 Nisan'da kaymakamlığa telefonla müracaat etmiştim.)



İstanbul Ankara arasında Bolu Dağları yakınlarında geniş mola yerleri vardır. Şoför dedi ki yarım saat ihtiyaç molası. 5-10 saatlik yollarda ihtiyaç molası verilir de, 44 gündür bu kişilerin molaya ihtiyacı olmadı mı? Elektrik, su, emlak vergisi ödemek gibi, çarşıdan pazardan bir şeyler almak gibi. Evvelden ekilmiş fidanların bakımı gibi, yeni fidanların ekimi gibi. Mesela haftada bir iki ve ya üç defa yarım gün gibi, 07'den 19'a tam gün gibi, ihtiyaç molası gibi. Bilgilerinize arz ederim, saygılarımla."