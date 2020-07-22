Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanıp Meclis'e sunulan sosyal medya düzenlemesini içeren yasa teklifine Saadet Lideri, "Fikir özgürlüğü kısıtlanamaz" diyerek tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Lideri'nin gündeminde sosyal medya düzenlemesi vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya düzenlemesi yapılması çağrısı üzerine 11 maddelik teklif hazırlandı.

AK Parti’nin Almanya modelini inceleyerek hazırladığı düzenleme, Meclis'e sunuldu.

"FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAMAZ"

Sosyal medya düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geldiğine işaret eden Karamollaoğlu, "Biz, sosyal medyada birtakım düzenlemelere ihtiyaç olabileceğini düşünüyoruz lakin ihtiyaç bahane edilerek, fikir özgürlüğünün kısıtlanmasını ve susturulmasını doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu: Sosyal medya düzenlemesine karşıyız VİDEO

GÜNDÜZ KUŞAĞINDAKİ PROGRAMLARA BAKIN

Karamollaoğlu asıl sorunun gündüz kuşağında yayınlanan programların olduğunu belirterek "Efendim neymiş sosyal medyada ahlaksızlığın önüne geçilecekmiş, denetim sağlanacakmış. Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum ahlaksızlığın yayılmasını dert ediyorsanız kendi elinizde olan kanalların gündüz kuşağına akşam dizilerine lütfen bir göz atın. Her türlü ahlaksızlık bu kanallarda mevcut, akıl almayacak kadar. Adeta şüyuu vukuundan beter olaylar her gün istisnasız bu millete teşhir ediliyor. Bunlarla alakalı en ufak kaygı gütmeyenlerin sosyal medyada ahlak bekçiliğine soyunmaları kimseye makul gelmiyor." ifadelerini kullandı.