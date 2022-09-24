THY, bazı Afrika seferlerini iptal etti

THY, bazı Afrika seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları, Afrika'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle yapılması planlanan bazı seferlerini iptal edildiğini açıkladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan bilgilendirmede, dün yapılması planlanan TK 667 İstanbul-Douala, Douala-Yaounde, TK 633 İstanbul-Ndjemana, TK 663 Ndjemana-Niamey, Niamey-İstanbul, TK 550 İstanbul-Bamako, TK 551 Bamako-İstanbul, TK 559 İstanbul-Cotonou, TK 559 Cotonou-Abidjan ve TK 559 Abidjan-İstanbul seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Bugün iptal edilen seferler

AA'nın aktardığına göre; 24 Eylül'de planlanan TK 667 Yaounde-İstanbul, TK 634 Niamey-İstanbul, TK 550 İstanbul-Bamako, TK 551 Bamako-İstanbul, TK 533 İstanbul-Ouagadougou, TK 533 Ouagadougou-Freetown, TK 595 İstanbul-Nouakchott, TK 595 Nouakchott-Dakar, TK 595 Dakar-İstanbul, TK 557 İstanbul-Cotonou, TK 557 Cotonou-Abidjan, TK 557 Abidjan-İstanbul seferleri ile 25 Eylül'deki TK 534 Freetown-Ouagadougou, TK 534 Ouagadougou-İstanbul seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Ayrıca grev nedeniyle TK 0537 sayılı İstanbul-Ouagadougou seferini yapan ve içinde 107 yolcusu olan THY uçağının da iniş meydanının değiştirilerek Accra'ya yönlendirildiği kaydedildi.