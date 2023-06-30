Togg, Malatya'da gelin arabası oldu Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, gelin arabası oldu, sokaklarda turladı.

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AA

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin makam aracı Togg, bir çiftin hayallerini süslüyordu.

Sedat ve Sümeyye Özdemir çifti, Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini düğünleri için gelin arabası yapmak istedi.

Bunun için de Başkan Selahattin Gürkan'ın esnaf ziyaretini fırsat bilen çift, araç için ricacı oldu.

Gelin gibi süslendi, sokaklarda turladı

Genç çiftin isteğini geri çevirmeyen Gürkan, Togg'u dünyaevine giren çifte verdi.

Togg süslendi, Malatya sokaklarına çıktı.

"Rica ettik, verdi"

Mutlu gününde gazetecilere açıklama yapan damat Sedat Özdemir, “Düğün alışverişi yaparken tesadüfen Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı gördük ve kendisinden gelin arabası olarak Togg'u rica ettik. Sağ olsun Başkanımız bizi kırmadı ve Togg'u gelin arabası olarak kullanabileceğimizi söyledi. Ayrıca mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadı, kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Sümeyye Özdemir de “Mutlu günümüzde bizlere destek verdiği için Gürkan'a çok teşekkür ederim.” dedi.