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    Tokat'ta 50 hastane personeli yemekten etkilendi

    Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi çalışanlarından 50 kişi, öğlen yemeği sonrası bulantı kusma gibi şikayetle acil servise başvurdu.
    • 07.10.2022 - 19:08
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 19:18
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    Tokat'ta 50 hastane personeli yemekten etkilendi

    Öğle saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde yaşandı. Hastane çalışanı 50 personel, yemekhanede öğle yemeğinde verilen et döner ve pilav yiyip, ayran içti.

    Kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan çalışanlar hastanenin acil servisine başvurdu.

    Sağlık durumları iyi

    Basit gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan çalışanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin olay sonrası hastaneye gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Personelin yediği yemeklerden de incelenmek üzere numune alındı.

    Tokat'ta 50 hastane personeli yemekten etkilendi VİDEO

    Tokat ta 50 hastane personeli yemekten etkilendi #1

    "İhtiyacı olanlara serum takıldı, basit tedaviler yapılmıştır"

    Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Yalçın Önder konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Personelimiz basit gıda zehirlenmesi semptomlarıyla, bulantı, kusma, karın ağrısı ile ayaktan acil servisimize başvurmuştur. Ve ilk bulgular olarak da basit gıda zehirlenmesi tespit edilmiştir. İhtiyacı olanlara serum takılmıştır. Basit tedaviler yapılmıştır. Bunun dışında ağır hastamız, ağır vakamız olmamıştır" diye konuştu.


    Tokat ta 50 hastane personeli yemekten etkilendi #2

    Tokat ta 50 hastane personeli yemekten etkilendi #3


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