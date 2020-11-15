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    Tokat'ta canlı yayın sırasında kaza: 2 ölü 7 yaralı

    Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza anında sürüclerden biri, sosyal medya hesabından canlı yayın yapıyordu.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 04:21
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 05:38
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    Tokat'ta canlı yayın sırasında kaza: 2 ölü 7 yaralı

    Tokat'ın Zile ilçesi girişinde, Zile'den Turhal yönüne giden Eşref Aydın (40) yönetimindeki 05 EH 492 plakalı otomobil, önündeki Satılmış Bal'ın (40) kullandığı 46 P 1269 plakalı traktörün arkasında bulanan pancar sökme makinesine çarptıktan sonra karşı yönden gelen Yasin Erdoğan (41) yönetimindeki 57 FB 596 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Tokat'ta canlı yayın sırasında kaza: 2 ölü 7 yaralı-Video

    Tokat ta canlı yayın sırasında kaza: 2 ölü 7 yaralı #1

    2 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, Aydın'ın otomobilindeki Gülizar Demir (43) ve Emine Demir (41) hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Satılmış Bal ve otomobil sürücüleri Yasin Erdoğan ve Eşref Aydın ile birlikte Emine Uğurel (24), Fadime İnan (35), Fadime Erdoğdu (47) ve Beyza Dursun yaralandı.

    Tokat ta canlı yayın sırasında kaza: 2 ölü 7 yaralı #2

    Yaralılar kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Gülizar Demir ve Emine Demir'in cesedi, aynı hastanenin morguna konuldu.

    Tokat ta canlı yayın sırasında kaza: 2 ölü 7 yaralı #3

    KAZA ANINDA CANLI YAYIN YAPIYORDU

    Öte yandan otomobil sürücüsü Eşref Aydın'ın kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı öğrenildi. Kaza anı ise anbean görüntülendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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