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    Tokat'ta feci kaza: 8 yaralı

    Tokat'ta tarlaya uçan otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı.
    • 15.08.2022 - 22:35
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    Tokat'ta feci kaza: 8 yaralı

    Tokat'ın Erbaa ilçesi Tepekışla köyü yakınlarında, O.S. idaresindeki 60 EM 727 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 60 KA 115 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    8 kişi yaralandı

    Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 60 KA 115 plakalı otomobil tarlaya uçtu. Ters dönen otomobildeki 7 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

    Tokat ta feci kaza: 8 yaralı #1

    1 kişinin durumu ağır

    İHA'nın haberine göre, 1’si ağır 8 yaralı ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Tokat ta feci kaza: 8 yaralı #2


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