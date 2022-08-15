Tokat'ta feci kaza: 8 yaralı
Tokat'ta tarlaya uçan otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı.
- 15.08.2022 - 22:35
Tokat'ın Erbaa ilçesi Tepekışla köyü yakınlarında, O.S. idaresindeki 60 EM 727 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 60 KA 115 plakalı otomobile arkadan çarptı.
8 kişi yaralandı
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 60 KA 115 plakalı otomobil tarlaya uçtu. Ters dönen otomobildeki 7 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.
1 kişinin durumu ağır
İHA'nın haberine göre, 1’si ağır 8 yaralı ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.