Tokat Devlet Hastanesi oksijen ünitesinde bakım sırasında kontrolü olarak boşaltılan basınç nedeniyle ortalığı beyaz duman kapladı.

Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan sıvı oksijen ünitesinde sabah saatlerinde bakım çalışması yapıldı. Normalde günlük 1 ton olan oksijen gereksinimi pandemi dönemiyle birlikte 6 tonun üzerine çıkması sonucu ünitelerde çalışma yapıldı.

OKSİJEN TANKI BOŞALTILIRKEN BAHÇEYİ SİS KAPLADI

Bu çalışmalar sırasında kullanım ömrü tamamlanan tankın içerisinde kalan sıvı oksijen kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Bu sırada hastanenin bahçesi ve yanından geçen yolu beyaz bir tabaka kapladı. O anlar ise hastanede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Tokat'ta hastanenin oksijen ünitesi boşaltılırken her yeri sis kapladı-Video

HASTANE YÖNETİMİ: "ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK"

Yaklaşık 10 dakika süren görüntü tankın boşaltılması ile birlikte son buldu. Hastane yönetimi tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmaz iken endişenilecek bir durum olmadığı kaydedildi.



