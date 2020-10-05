Tokat'ta işe alma vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Üniversitede işe alma vaadiyle 63 kişiyi yaklaşık 900 bin lira dolandıran 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 şahsın "üniversitede işe alacağız" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.

Çalışma yürüten ekipler, çeteye operasyon düzenledi.

KENDİNİ AKADEMİSYEN OLARAK TANITTI

Kendisini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Doç Dr. olarak tanıtan şahsın, işe girmek isteyenlerden "Üniversite döner sermayesine para yatırmamız lazım" diyerek değişik tarihlerde kişilerden para aldıkları tespit edildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

KOM şube ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında şahısları operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis ve jandarmaya giden 63 kişi yaklaşık 900 bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla şahıslardan şikayetçi oldu.

KOM Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan R.B, H.N, .İ.Ö, H.A, M.A, C.D isimli şahıslar ifade işlemelerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi.