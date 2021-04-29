Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki Süleyman aranıyor

Yayladaki evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 2 yaşındaki çocuğu bulmak için AFAD ve jandarma ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Tokat merkeze bağlı Çat beldesinde 2 yaşındaki Süleyman Asaf Yıldırım, Seki Dağı mevkisinde bulunan evlerinin önünde oynarken kayboldu.

Ailesi, Yıldırım'ı bir süre aradıktan sonra sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

KÖYLÜLER DE ARAMA ÇALIŞMASINA KATILDI

Jandarma ekipleri çocuğun kaybolduğu bölgede arama çalışması başlattı.

Jandarmanın haber vermesi üzerine AFAD ekipleri de köylüler ile arama çalışmasına katıldı.

22 SAATİN SONUNDA BULUNDU

Hayatından endişe edilen çocuk hiç tahmin edilmeyen bir yerde ortaya çıktı. Minik Süleyman, kaybolduktan 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezi'nde bulundu.

Bir kadın yalnız başına yürüyen çocuğu fark edip durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yanına gidildiğinde çocuğun kayıp Süleyman olduğu anlaşıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belde merkezine yürüyerek inip inmediği, birileri tarafından indirilip indirilmediği araştırılıyor.

Tokat’ta yaylada kaybolan çocuk, 10 kilometre uzakta bulundu